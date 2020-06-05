Шовковский: Матч против Хорватии я доигрывал без двух выбитых зубов

Легенда сборной Украины Александр Шовковский вспомнил противостояние с Хорватией в плей-офф квалификации к ЧМ-1998.

"Я не верю, что против нас был тогда какой-то заговор, но симпатии арбитров в обоих матчах с хорватами были на стороне соперника. Хотя симпатии – это мягко сказано. В Загребе судья не назначил очевидный пенальти за фол против Сергея Реброва, а в Киеве вообще отменил чистый гол Виталия Косовского.

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Поединок на выезде запомнился еще тем, что доигрывал я его без двух зубов. Мне их выбил Давор Шукер. Нападающий "рисовал" пенальти и задел мою челюсть. Один зуб я сразу показал рефери, а второй был сломан. Несмотря на поражение со счетом 0:2, мы решительно настраивались на домашний матч.

В общем, на переполненном Олимпийском в стартовые минуты мы просто смяли соперника – это был феерический футбол! Если бы судья засчитал тот гол, счет стал бы 2:0. Но вместо этого мы получили рикошет в свои ворота – тогда нам часто залетали такие курьезные мячи. В итоге, во Францию ​​поехали хорваты", – цитирует Шовковского Команда 1.

Напомним, сборная Хорватии прошла украинцев со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

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