"Дорогие друзья, поздравляю Вас с Рождеством Христовым! В это время, когда наша Украина переживает испытание войны, пусть этот светлый праздник принесет вам надежду и веру в лучшее будущее. Пусть рождественская звезда освещает ваши сердца.

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Желаю вам всем находить силу в ваших родных и близких, сообща преодолевать трудности, приближать и беречь в сердцах веру в нашу Победу. Пусть этот праздник будет временем лучших впечатлений и взаимопонимания.

Не стесняйтесь обнять ваших близких дополнительный раз. Цените каждую встречу. Делитесь любовью и надеждой. Сохраняйте рождественское настроение в своих сердцах. Счастливого Рождества, Победы и Мира в нашей Украине!" – написал Шовковский в Facebook.

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