"Дорогі друзі, вітаю Вас з Різдвом Христовим! В цей час, коли наша Україна переживає випробування війни, нехай це світле свято принесе вам надію та віру в краще майбутнє. Нехай різдвяна зірка освітлює ваші серця.

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Бажаю вам усім знаходити силу в ваших рідних та близьких, спільно долати труднощі, наближати та берегти в серцях віру у нашу Перемогу. Нехай це свято буде часом найкращих вражень та взаєморозуміння…

Не соромтесь обійняти ваших близьких додатковий раз. Цінуйте кожну зустріч. Діліться любов’ю та надією. Зберігайте різдвяний настрій у своїх серцях. Щасливого Різдва, Перемоги та Миру в нашій Україні!" – написав Шовковський у Facebook.

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