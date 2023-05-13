"Прежде всего, хочу поздравить Черноморец с победой. Игра состоит из двух таймов. В первом тайме, как и в последних матчах, мы допустили очень много ошибок и дали большую фору сопернику. Уже на 11-й минуте уступать в счете в два мяча... Хотя и предупреждали, и показывали, и говорили, как играет соперник, его сильные качества... К сожалению, допустили досадные ошибки, пропустили два мяча, растерялись.

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Во втором тайме исправили ситуацию, отыгрались, но опять же грубые ошибки в конечном итоге не позволили нам ни выиграть, ни сыграть вничью. В первом тайме у нас также были моменты, которые не удалось реализовать. Но игра в первую очередь состоит из забитых и пропущенных мячей. Поэтому будем работать над своими ошибками.

Почему Динамо позволило Черноморцу показать свою идеальную игру? Безусловно, команда играет так, как ей позволяет соперник. Если взять первые минуты второго тайма, то я тоже могу сказать, что мы играли великолепно. Но, повторюсь, игра состоит из двух таймов, от стартового свистка до финального. Но начинают играть еще до начала матча – на тренировках, во время подготовки.

А победы – в первую очередь ментально – приобретаются еще до начала поединков. К сожалению, мы почему-то включаемся в игру уже по ходу. Я неоднократно повторял, и футболистам в том числе, что мы не имеем права начинать играть с 5-й, 10-й, 20-й минуты. Будем разбираться и работать над этим.

Считаю, что мы допустили ошибки, которые на 11-й минуте поставили нас в очень неудобное положение. Если бы не было этих первых 11 минут, то была бы совсем другая игра, не было бы той растерянности у ребят. Я говорил, что мы не имеем права уступать своим соперникам в таких компонентах, как желание, мотивация и борьба. Это те компоненты, которые выравнивают все команды. Дальше уже идет индивидуальное мастерство. В реализации моментов и индивидуальной игре в обороне мы, к сожалению, допустили сегодня очень много ошибок", – приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

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