"Перш за все, хочу привітати Чорноморець із перемогою. Гра складається з двох таймів. У першому таймі, як і в останніх матчах, ми припустилися дуже багатьох помилок та дали велику фору супернику. Уже на 11-й хвилині поступатися в рахунку у два м’ячі… Хоча і попереджали, і показували, і казали, як грає суперник, його сильні якості… На жаль, припустилися прикрих помилок, пропустили два м’ячі, розгубилися.

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У другому таймі виправили ситуацію, відігралися, але знову ж таки грубі помилки в кінцевому результаті не дозволили нам ані виграти, ані зіграти внічию. У першому таймі в нас також були моменти, які не вдалося реалізувати. Але гра в першу чергу складається із забитих та пропущених м’ячів. Тому будемо працювати над своїми помилками.

Чому Динамо дозволило Чорноморцю показати свою ідеальну гру? Безумовно, команда грає так, як їй дозволяє суперник. Якщо взяти перші хвилини другого тайму, то я теж можу сказати, що ми грали чудово. Але, повторюся, гра складається з двох таймів, від стартового свистка до фінального. Але починають грати ще до початку матчу – на тренуваннях, під час підготовки.

А перемоги – у першу чергу ментально – здобуваються ще до початку поєдинків. На жаль, ми чомусь включаємося у гру вже по ходу. Я неодноразово повторював, і футболістам у тому числі, що ми не маємо права починати грати з 5-ї, 10-ї, 20-ї хвилини. Будемо розбиратися та працювати над цим.

Вважаю, що ми припустилися помилок, які на 11-й хвилині поставили нас у дуже незручне становище. Якби не було цим перших 11 хвилин, то була б зовсім інша гра, не було б тієї розгубленості у хлопців. Я казав, що ми не маємо права поступатися своїм суперникам у таких компонентах, як бажанні, мотивації та боротьбі. Це ті компоненти, які вирівнюють усі команди. Далі вже йде індивідуальна майстерність. У реалізації моментів та індивідуальній грі в обороні ми, на жаль, припустилися сьогодні дуже багатьох помилок", – наводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

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