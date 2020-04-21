toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Шовковский и Ротань присоединились к популяризации украинского языка – трогательное видео

21 апреля 22:50 30 Читати українською
Шовковский и Ротань присоединились к популяризации украинского языка – трогательное видео
Александр Шовковский / Фото ФК Динамо

Легенды сборной Украины прочитали стихотворение Лины Костенко.

Звезды приняли участие в проекте "Слухай", который направлен на популяризацию украинского языка.

"В танке главное не бздеть", – Шовковский закаляет украинцев крылатыми фразами Лобановского

На видео украинские знаменитости читали стихотворение Лины Костенко "Крила". Несколько строк достались тренеру молодежной команды Украины Руслану Ротаню и легенде Динамо Александру Шовковскому.

Стоит отметить, что оба на отлично справились с заданием.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Лунин может получить в Реале именитого соперника, который младше украинца и стоит 50 миллионов
21 апреля
477
Теги
Александр Шовковский Александр Шовковский Руслан Ротань Руслан Ротань
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
37
мин
Осасуна
23:55
Леганес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук