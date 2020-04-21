Шовковский и Ротань присоединились к популяризации украинского языка – трогательное видео

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COVID-26: фанаты праздновали 94-летие ПАОКа, нарушив карантин – украинец поздравил, а полиция ответила насилиемМир — 21 апр 66
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