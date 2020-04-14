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"В танке главное не бздеть", – Шовковский закаляет украинцев крылатыми фразами Лобановского

12:13 73 Читати українською
"В танке главное не бздеть", – Шовковский закаляет украинцев крылатыми фразами Лобановского
Александр Шовковский / Фото из открытых источников

Легенда Динамо Александр Шовковский вспомнил забавную ситуацию с участием Метра.

"Уже даже не помню, перед которой игрой это было, но как-то раз Валерий Васильевич Лобановский на предматчевой установке Лиги чемпионов неожиданно поставил нам интересный вопрос.

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"Что самое главное в танке?", – спросил тренер. Были разные варианты ответа: размер пушки, толщина брони, скорость гусеницы...

С присущим терпением Валерий Васильевич выслушал все версии, кивая головой, а потом сказал такое, после чего мы просто взорвались смехом! "В танке главное не бздеть", – сказал Лобановский. Кажется, это был матч против грозной Барселоны в Киеве (3:0).

К чему я это... Не надо боятся! Не надо паниковать! Надо быть информированным! Надо быть готовым! И знать, что надо делать! Да пребудет с вами 36,6", – написал СаШо в instagram.

На сегодня в Украине официально зафиксировано более трех тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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! Уже даже не вспомню перед какой игрой это было, но как-то раз Валерий Васильевич Лобановский на предыгровой установке на матч Лиги Чемпионов неожиданно задал нам интересный вопрос: — Что самое главное в танке? Были разные варианты ответа Прозвучали и размер орудия и толщина брони и быстроходность (скорость) и гусеницы, чтобы подвижность была и не проскальзывали... Со свойственным терпением Валерий Васильевич выслушал все версии, кивая головой, а потом сказал и мы просто разразились смехом!!! — В танке, главное, не бздеть!!! По-моему, это был матч против грозной Барселоны в Киеве (3:0) К чему я это... Не надо боятся! Не надо паниковать! Надо быть проинформированным! Надо быть готовым! И надо знать, что надо делать! Да пребудет с вами t36.6

Допис, поширений SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

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Валерий Лобановский Александр Шовковский Александр Шовковский коронавирус Динамо Киев Динамо Киев
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