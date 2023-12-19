Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что лидер Динамо Андрей Ярмоленко почти восстановился от повреждения.

"Ярмоленко в начале года должен полностью восстановиться от травмы и начать работать над своей физической формой. Андрей нацелен уже весной полностью восстановиться и играть на самом высоком уровне", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

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Напомним, летом Ярмоленко вернулся в Динамо на правах свободного агента. В 9 матчах сезона 33-летний вингер успел оформить 4 гола и один ассист. Лидера "бело-синих" прооперировали в Барселоне в начале октября.

Динамо пошло на зимний перерыв на 5 ступени турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

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