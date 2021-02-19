Ветеран покинул "гончаров" после 14 лет выступлений в Западном Мидленде, сообщает официальный сайт клуба.

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Шоукросс усилил Сток Сити перед сезоном 2007/08 на правах аренды из Манчестер Юнайтед и сразу помог впервые подняться в АПЛ. Там центрбек провел с командой 10 сезонов. Лучший результат "гончаров" – 9-е место (трижды подряд). Последние три сезона Шоукросс и компания выступают в Чемпионшипе. Правда, из-за постоянных травм 33-летний защитник провел всего 8 матчей за два года.

Всего в футболке Сток Сити Райан Шоукросс сыграл 453 матча во всех турнирах, в которых забил 25 мячей. В сезоне 2010/11 он вышел с "гончарами" в финал Кубка Англии, а в 2012-м провел единственный матч в составе сборной Англии. Новым клубом ветерана станет Интер Майами, которым заправляют бывшие манкунианцы – Дэвид Бекхэм (президент) и Фил Невилл (главный тренер).

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