Ветеран покинув "гончарів" після 14 років виступів у Західному Мідленді, повідомляє офіційний сайт клубу.

Пато перебрався до МЛС

Шоукросс підсилив Сток Сіті перед сезоном 2007/08 на правах оренди з Манчестер Юнайтед і відразу допоміг вперше піднятися в АПЛ. Там центрбек провів із командою 10 сезонів. Найкращий результат "гончарів" – 9-те місце (тричі поспіль). Останні три сезони Шоукросс і компанія виступають у Чемпіоншипі. Щоправда, через постійні травми 33-річний оборонець провів лише 8 матчів за два роки.

Усього у футболці Сток Сіті Раян Шоукросс провів 453 матчі в усіх турнірах, у яких забив 25 м'ячів. У сезоні 2010/11 він дійшов із "гончарами" до фіналу Кубка Англії, а в 2012-му провів єдиний матч у складі збірної Англії. Новим клубом ветерана стане Інтер Маямі, яким заправляють колишні манкуніанці – Девід Бекхем (президент) і Філ Невілл (головний тренер).

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