Опытный нападающий перешел в Орландо Сити, сообщает ESPN.

Хонда покинул Португалию через 5 дней после перехода в Портимоненсе

С представителем Флориды Пато подписал контракт по схеме 1+1. "Львы" еще не объявили о переходе бразильца, но намекнули на договоренность с ним двумя постами в клубном твиттере. Главным их "героем" стал селезень – Pato на португальском.

Алешандро Пато находился в статусе свободного агента. В августе он покинул Сан-Паулу, за который выступал с марта 2019-го. Пато наиболее известен в Европе по своим выступлениям в Милане (2008-2013 гг.), с которым завоевал Скудетто в сезоне 2010/11.

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