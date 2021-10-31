Интер уверенно одолел Удинезе в матче 11 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи Интер – Удинезе на Футбол 24.

Первый тайм прошел под контролем Интера, который все же не сумел отличиться до перерыва (в частности, классный момент упустил Барелла). А во второй половине Корреа стал главным героем встречи. Сначала аргентинец после сольного прохода точно пробил в нижний угол, а через 8 минут классно поразил девятку, поставив точку во встрече.

Интер уверенно победил Удинезе благодаря дублю Корреа – фриульцы не выиграли в 8-м матче подряд

Таким образом, "нерадзурри" набрали 24 очка и остались на третьем месте, отставая от лидеров – Наполи и Милана – на 4 пункта. Удинезе с 11 зачетными баллами расположился на 14 позиции.