Перший тайм пройшов під контролем Інтера, який все ж не зумів відзначитись до перерви (зокрема, класний момент втратив Барелла). А у другій половині Корреа став головним героєм зустрічі. Спочатку аргентинець після сольного проходу точно пробив у нижній кут, а через 8 хвилин класно поцілив у дев'ятку, поставивши крапку в зустрічі.

Інтер впевнено переміг Удінезе завдяки дублю Корреа – фріульці не виграли у 8-му матчі поспіль

Таким чином, "нерадзуррі" набрали 24 очки та залишились на третьому місці, відстаючи від лідерів – Наполі та Мілана – на 4 пункти. Удінезе з 11 заліковими балами розташувався на 14 позиції.