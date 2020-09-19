Вест Бромвич усилиями Динганы забил уже на 10-й минуте поединка, однако подопечные Славена Билича ушли на перерыв, уступая в счете. Сначала Калвер-Льюин удачно сыграл на добивании, а на последней минуте первого тайма Хамес Родригес, с линии штрафной, мощно пробил точно под правую стойку.

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После перерыва гости, выстрелом со штрафного, сравняли и начали мечтать хотя бы об одном очке в этом противостоянии. Однако, долго радоваться им не пришлось – Майкл Кин и еще дважды Калвер-Льюин разбили все надежды "дроздов" на положительный результат.

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