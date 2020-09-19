Вест Бромвіч зусиллями Дінгани забив вже на 10-й хвилині поєдинку, проте підопічні Славена Біліча пішли на перерву, поступаючись у рахунку. Спочатку Калвер-Льюїн вдало зіграв на добиванні, а на останній хвилині першого тайму Хамес Родрігес, з лінії штрафного, потужно пробив точнісінько під праву стійку.

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По перерві гості, пострілом зі штрафного, зрівняли і, почали мріяти бодай про одне очко у цьому протистоянні. Проте, довго радіти їм не довелось – Майкл Кін і ще двічі Калвер-Льюїн розбили всі надії "дроздів" на позитивний результат.

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