Начало матча получилось неудачным для Манчестер Юнайтед – Бернард поразил ворота Де Хеа после скидки Калверта-Льюина на 19 минуте. Однако еще до перерыва Бруно Фернандеш отметился дублем, забив головой и навесил в ворота Пикфорда (голкипера дезориентировал Рашфорд). А в компенсированное время ко второму тайму Фернандеш начал контратаку и вывел Кавани на ударную позицию – уругваец без проблем забил первый гол за МЮ.

Манчестер Юнайтед одолел Эвертон – дебютный гол Кавани и феерия Бруну Фернандеша затмили Бернарда

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 10 очков и поднялся на 14 место, Эвертон с 13 пунктами остался пятым.