Шоу імені Бруну та дебютний гол Кавані у відеоогляді матчу Евертон – Манчестер Юнайтед – 1:3
Манчестер Юнайтед обіграв Евертон у рамках 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Манчестер Юнайтед.
Початок матчу вийшов невдалим для Манчестер Юнайтед – Бернард вразив ворота Де Хеа після скидки Калверта-Льюїна на 19 хвилині. Однак, ще до перерви Бруну Фернандеш відзначився дублем, забивши головою та навісив у ворота Пікфорда (голкіпера дезорієнтував Рашфорд). А у компенсований час до другого тайму Фернандеш розпочав контратаку та вивів Кавані на ударну позицію – уругваєць без проблем забив перший гол за МЮ.
Манчестер Юнайтед здолав Евертон – дебютний гол Кавані та феєрія Бруну Фернандеша затьмарили Бернарда
Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 10 очок та піднявся на 14 місце, Евертон з 13 пунктами залишився п'ятим.