Початок матчу вийшов невдалим для Манчестер Юнайтед – Бернард вразив ворота Де Хеа після скидки Калверта-Льюїна на 19 хвилині. Однак, ще до перерви Бруну Фернандеш відзначився дублем, забивши головою та навісив у ворота Пікфорда (голкіпера дезорієнтував Рашфорд). А у компенсований час до другого тайму Фернандеш розпочав контратаку та вивів Кавані на ударну позицію – уругваєць без проблем забив перший гол за МЮ.

Манчестер Юнайтед здолав Евертон – дебютний гол Кавані та феєрія Бруну Фернандеша затьмарили Бернарда

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 10 очок та піднявся на 14 місце, Евертон з 13 пунктами залишився п'ятим.