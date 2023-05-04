Металлист 1925 и Рух не смогли определить сильнейшего в 24 туре УПЛ. Смотрите обзор встречи на сайте "Футбол 24".

Уже на 6-й минуте Металлист 1925 остался в меньшинстве. Евгений Ткачук безнадежно проиграл спринт Климчуку и был вынужден валить вингера Руха перед штрафной – прямая красная.

Рух не сумел дожать Металлист 1925 после раннего удаления – команды доигрывали 10 на 10

Львовяне ожидаемо захватили преимущество, но Сидоренко действовал безупречно. Не дремал и Юрий Панькив, которому тоже пришлось несколько раз спасать Движение. Голов не было до конца матча, зато произошло еще одно удаление, которое выровняло составы. Виталий Холод получил вторую желтую и в отчаянии покинул поле.