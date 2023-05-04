Металіст 1925 та Рух не змогли виявити сильнішого у 24 турі УПЛ. Дивіться огляд зустрічі на сайті "Футбол 24".

Вже на 6-й хвилині Металіст 1925 залишився у меншості. Євген Ткачук безнадійно програв спринт Климчуку і був змушений валити вінгера Руха перед карним майданчиком – пряма червона.

Рух не зумів дотиснути Металіст 1925 після раннього вилучення – команди догравали 10 на 10

Львів'яни очікувано захопили перевагу, але Сидоренко діяв бездоганно. Не дрімав і Юрій Паньків, якому також довелося кілька разів рятувати Рух. Голів не було до кінця матчу, зате сталося ще одне вилучення, яке вирівняло склади. Віталій Холод отримав другу жовту і в розпачі покинув поле.