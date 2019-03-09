Шотландский болельщик получил пожизненный запрет посещать стадион из-за нападения на капитана Рейнджерс

Неприятный инцидент произошел в матче 29-го тура чемпионата Шотландии между Хибернианом и Рейнджерс (1:1).

В одном из эпизодов, когда капитан Рейнджерс Джеймс Таверниер находился вблизи линии поля, с трибун выбежал болельщик Хиберниана и начал атаковать футболиста прямо на поле. Впрочем, Джеймс не растерялся и смог дать отпор нападающему.

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Полиция быстро нейтрализовала хулигана и доставила его в подтрибунное помещение. Позже стало известно, что Хиберниан решил пожизненно закрыть вход на стадион для этого болельщика.

К слову, Рейнджерс сейчас занимает второе место в чемпионате Шотландии, уступая лидерство Селтику. Хиберниан идет на шестой позиции.