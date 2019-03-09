Шотландський вболівальник отримав пожиттєву заборону відвідувати стадіон через напад на капітана Рейнджерс

Неприємний інцидент стався у матчі 29-го туру чемпіонату Шотландії між Хіберніаном та Рейнджерс (1:1).

В одному з епізодів, коли капітан Рейнджерс Джеймс Таверніер знаходився поблизу лінії поля, з трибун вибіг прихильник Хіберніана та почав атакувати футболіста прямо на полі. Втім, Джеймс не розгубився та зміг дати відсіч нападнику.

В Албанії через жорстоке побиття арбітра призупинили чемпіонат

Поліція швидко нейтралізувала молодика та доправила його у підтрибунне приміщення. Пізніше стало відомо, що Хіберніан вирішив пожиттєво закрити вхід на стадіон для цього вболівальника.

До слова, Рейнджерс наразі посідає другу сходинку в чемпіонаті Шотландії, поступаючись лідерством Селтіку. Хіберніан йде на шостій позиції.