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Шотландський вболівальник отримав пожиттєву заборону відвідувати стадіон через напад на капітана Рейнджерс

14:47 57 Читать на русском
Шотландський вболівальник отримав пожиттєву заборону відвідувати стадіон через напад на капітана Рейнджерс
Джеймс Таверніер / The Sunday Post

Неприємний інцидент стався у матчі 29-го туру чемпіонату Шотландії між Хіберніаном та Рейнджерс (1:1).

В одному з епізодів, коли капітан Рейнджерс Джеймс Таверніер знаходився поблизу лінії поля, з трибун вибіг прихильник Хіберніана та почав атакувати футболіста прямо на полі. Втім, Джеймс не розгубився та зміг дати відсіч нападнику.

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Поліція швидко нейтралізувала молодика та доправила його у підтрибунне приміщення. Пізніше стало відомо, що Хіберніан вирішив пожиттєво закрити вхід на стадіон для цього вболівальника.

До слова, Рейнджерс наразі посідає другу сходинку в чемпіонаті Шотландії, поступаючись лідерством Селтіку. Хіберніан йде на шостій позиції.

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Хіберніан Хіберніан Відеоновини Світ Джеймс Таверніер Джеймс Таверніер Рейнджерс Рейнджерс
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