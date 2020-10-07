Сборная Шотландии столкнулась с большими кадровыми проблемами перед борьбой за выход на Евро-2020.

Три игрока основы "тартановых" вынуждены изолироваться и пропустить домашний поединок полуфинала плей-офф против Израиля.

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Речь идет о Киране Тирни (Арсенал), Райане Кристи (Селтик) и Стюарте Армстронге (Саутгемптон), информирует ВВС. Последний сдал положительный тест на коронавирус, а двое других находились с ним в тесном контакте. Все трое уже вернулись в расположение своих клубов, где будут отбывать изоляцию.

Матч Шотландия – Израиль состоится завтра (8 октября). Всего по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций 16 команд попали в плей-офф Евро-2020, который определит четырех последних участников континентального форума.

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