Збірна Шотландії зіткнулася з великими кадровими проблемами перед боротьбою за вихід на Євро-2020.

Три гравці основи "тартанових" змушені ізолюватися і пропустити домашній поєдинок півфіналу плей-офф проти Ізраїлю.

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Йдеться про Кірана Тірні (Арсенал), Райана Крісті (Селтік) та Стюарта Армстронга (Саутгемптон), інформує ВВС. Останній здав позитивний тест на коронавірус, а двоє інших перебували з ним у тісному контакті. Усі троє вже повернулися в розташування своїх клубів, де відбуватимуть ізоляцію.

Матч Шотландія – Ізраїль відбудеться завтра (8 жовтня). Всього за підсумками минулого розіграшу Ліги націй 16 команд потрапили у плей-офф Євро-2020, який визначить чотирьох останніх учасників континентального форуму.

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