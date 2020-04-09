Шотландия может досрочно завершить чемпионат – Швед близок к "золоту"

Шотландия намерена последовать примеру Бельгии относительно незавершенного футбольного сезона.

Шотландская профессиональная футбольная лига хочет завершить сезон для всех дивизионов досрочно из-за пандемии, сообщает The Guardian.

Соболь с "золотом", а Яремчук, Безус и Пластун в Лиге чемпионов – Бельгия первой в Европе завершит сезон

В организации убеждены, что клубы элитного дивизиона проголосуют за такой вариант, а следовательно чемпионом станет Селитк, который после 30 туров, опережает Рейнджерс на 13 очков. Стоит отметить, что экс-игрок Карпат Марьян Швед только раз появлялся на поле в нынешнем сезоне чемпината Шотландии.

Напомним, ранее о таких же намерениях заявили в Бельгии, но УЕФА не одобрила такое решение и пригрозила местным клубам недопуском в еврокубки.

Швед застряг в ізоляції без дружини і дитини – тренер Селтіка коментує, фанати порівняли з легендою та винесли вердикт