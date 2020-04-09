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Шотландия может досрочно завершить чемпионат – Швед близок к "золоту"

00:18 2 Читати українською
Шотландия может досрочно завершить чемпионат – Швед близок к "золоту"
Марьян Швед / Фото ФК Селтик

Шотландия намерена последовать примеру Бельгии относительно незавершенного футбольного сезона.

Шотландская профессиональная футбольная лига хочет завершить сезон для всех дивизионов досрочно из-за пандемии, сообщает The Guardian.

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В организации убеждены, что клубы элитного дивизиона проголосуют за такой вариант, а следовательно чемпионом станет Селитк, который после 30 туров, опережает Рейнджерс на 13 очков. Стоит отметить, что экс-игрок Карпат Марьян Швед только раз появлялся на поле в нынешнем сезоне чемпината Шотландии.

Напомним, ранее о таких же намерениях заявили в Бельгии, но УЕФА не одобрила такое решение и пригрозила местным клубам недопуском в еврокубки.

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коронавирус Селтик Селтик Шотландия Украинцы за рубежом Мир Марьян Швед Марьян Швед
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