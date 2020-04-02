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Соболь из "золотом", а Яремчук, Безус и Пластун в Лиге чемпионов – Бельгия первой в Европе завершит сезон

15:34 42 Читати українською
Соболь из "золотом", а Яремчук, Безус и Пластун в Лиге чемпионов – Бельгия первой в Европе завершит сезон
Эдуард Соболь / Сайт Брюгге

Пандемия коронавируса может заставить руководство бельгийского футбола согласиться на радикальное решение.

Предварительный план по возобновлению матчей выглядит маловероятным, поэтому клубам рекомендовано согласиться на окончательное завершение сезона, информирует официальный сайт Бельгийской профессиональной лиги.

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Турнирная таблица будет сформирована по итогам 29 туров, сыгранных до вынужденной паузы. Таким образом, Брюгге Эдуарда Соболя завоюет золотые медали, а Гент Яремчука, Безуса и Пластуна получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Вопрос вылета и национального Кубка будет решен позже.

Вероятно, Бельгия согласилась остановить чемпионат, поскольку почти все матчи регулярной части были сыграны (29 из 30-ти), а плей-офф в условиях кризиса придется принести в жертву. Впрочем, такой сценарий невозможен для большинства других лиг Европы, которые имеют лишь "регулярку".

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