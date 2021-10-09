Казахи и боснийцы продолжают борьбу за второе место в нашей группе D. Первая встреча между их сборными завершилась сенсационной ничьей в Сараево, которая сыграла на руку Украине – оба конкурента отстали от подопечных Александра Петракова на два очка. Впрочем, у бошняков есть матч в запасе (именно против нашей национальной команды). Таким образом, для украинцев наиболее выгодной стала бы ничья или поражение "золотистых лилий" в Нур-Султане.

Балканцы были фаворитами поединка, однако они встретились с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за травм не могли помочь своим партнерам Пьянич, Крунич, Лончар и Сушич – основные игроки сборной. Кроме того, из-за коронавируса в Казахстан не полетел Саничанин.

Несмотря на эти трудности, Босния и Герцеговина уверенно провела весь поединок, практически ничего не позволив казахам. В первом тайме хозяевам дали провести всего 1 удар, в то время как гости нанесли аж 8 выстрелов. Правда, реально острых моментов в стартовые 20 минут практически не возникало – лишь на 11-й можно вспомнить навес на Стевановича с мягким замыканием в правый нижний. Покатилов поймал мяч. Этот эпизод стал пристрелкой.

На 23-й минуте Босния и Герцеговина открыла счёт усилиями все того же Стевановича. Мирослав прорвался по правому флангу и исполнил подачу на ближнюю штангу, а Превляк, опередив Алипа, пробил головой в дальний угол – Покатилов же немного потерял ворота, остановившись в полупозиции. Мяч пролетел мимо него. 0:1!

На 35-й Превляк мог и дубль оформить, пробив из центра штрафной после очередного кросса, однако получилось слишком высоко. Ещё через две минуты Джеко оказался на ударной позиции в метрах 20-ти от ворот, но и его выстрелу не хватило точности. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Боснии и Герцеговины.

Во втором тайме Казахстан сыграл несколько активнее, начав пробивать по воротам и вылетая в контратаки. К сожалению, реально обострить игру этими попытками хозяевам не удавалось. "Золотистые лилии" уверенно вели игру, хотя в первые 15 минут после перерыва в их активе были лишь перспективные кроссы от Стевановича и несколько замыканий Джеко, накрытые защитниками. Только на 63-й минуте дело дошло до конкретики – это Цимирот выстрелил с линии штрафной. Мяч пролетел над перекладиной.

Ещё через три минуты вопрос о победителе встречи был снят. Стеванович исполнил очередной прострел, Джеко пропустил его на Превляка, а тот уверенно пробил с левого угла штрафной мимо Покатилова. 0:2! На 69-й же отличиться мог и капитан, который замкнул очередную передачу от Стевановича – удар Джеко попал в защитника, после чего мяч влетел в перекладину! На 71-й каркас снова спас казахов – и снова пробивал Джеко. На этот раз он замкнул навес с углового.

В последние 20 минут гости начали играть по счёту. Матч оставался под их контролем, хотя казахи наседали довольно активно. На 90+3-й минуте хозяева даже забили гол, но его отменили из-за фола в атаке. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу подопечных Ивайло Петева.

Таким образом, Босния и Герцеговина набрала 6 очков, временно поднявшись на вторую позицию в таблице группы D. Уже через несколько часов украинцы или финны могут потеснить балканцев вниз, но прямо сейчас они на коне. Казахстан, имея в активе 3 зачётных балла, остался последним.