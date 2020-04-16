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Шотландия досрочно завершила сезон для низших дивизионов – Селтик Шведа в шаге от чемпионства

15:04 9 Читати українською
Шотландия досрочно завершила сезон для низших дивизионов – Селтик Шведа в шаге от чемпионства
Данди Юнайтед – победитель Чемпионшипа / ФК Данди Юнайтед

Три шотландских дивизиона официально завершили сезон 2019/20 из-за пандемии коронавируса. Премьер-лига близка к аналогичному решению.

Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2 завершили нынешний сезон, сообщает официальный сайт Шотландской профессиональной футбольной ассоциации.

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Это решение было принято после того, как 81 % клубов трех дивизионов поддержали проект. Теперь Данди Юнайтед объявлен победителем Чемпионшипа, Рэйт Роверс – Лиги 1, а Коув Рейнджерс – Лиги 2. Переговоры о досрочном завершении соревнований в Премьер-лиге продолжаются. Чемпионом объявят Селтик, а все аутсайдеры сохранят прописку в дивизионе благодаря расширению лиги.

В Шотландии коронавирусом заболели почти 7 тысяч граждан, 699 случаев – летальные.

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Мир коронавирус Данди Юнайтед Данди Юнайтед Шотландия
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