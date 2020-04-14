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Все матчи сезона АПЛ предлагают доиграть на одном стадионе – детали безумного замысла

17:00 39 Читати українською
Все матчи сезона АПЛ предлагают доиграть на одном стадионе – детали безумного замысла
Одно из полей в парке Святого Георгия / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии и клубы продолжают поиски оптимального варианта возобновления чемпионата.

Рассматривается предложение провести все поединки на Уэмбли и комплексе парка Святого Георгия, который расположен в Бертон-он-Тренте, информирует Times.

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План предусматривает по несколько матчей в день без болельщиков на трибунах. Парк Святого Георгия имеет много коммуникационных преимуществ: 228 гостиничных номеров, 13 футбольных полей и другие удобства, которые станут необходимыми для революционного формата. Основная цель – возобновить АПЛ 1 июня и закончить ее за шесть недель.

Напомним, Англия, как и все топ-чемпионаты Европы, уже более месяца находится на паузе из-за пандемии коронавируса.

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Теги
Англия коронавирус Уэмбли Футбольная ассоциация Англии (FA)
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