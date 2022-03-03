Украина пытается получить хотя бы дополнительное время для подготовки к матчу за право сыграть на чемпионате мира.

УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой перенести полуфинальный матч против Шотландии, сообщает Reuters.

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Поединок должен был состояться 24 марта на Хэмпден Парк, а финал отбора – 28-го против победителя пары Уэльс – Австрия. Очевидно, подготовка сборной Украины уничтожена из-за подлой войны со стороны России. Остается надеяться на милосердие руководящих структур и футбольных ассоциаций соперников, которые пойдут навстречу УАФ.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 намечена на 1 апреля, а турнир в Катаре стартует 21 ноября. Теоретически есть свободное время, чтобы провести матчи Украины в более поздний срок.

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