Европейские сборные продолжают не словом, а делом демонстрировать жесты поддержки Украине в борьбе с путинской ордой.

Сборная Шотландии 24 марта должна была противостоять Украине в полуфинале квалификации на ЧМ-2022. Впрочем, матч в запланированную дату точно не состоится – судьба игры пока остается неизвестна, хотя британцы уже предлагали помощь украинцам.

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Польша, которая в ту же дату не сыграет с Россией, ищет соперника для товарищеского поединка. Напомним, ФИФА лишила россиян права участия в плей-офф из-за развязывания войны в Украине.

Не исключено, что обе сборные сыграют товарищеский матч в Глазго. Именно Шотландия является главным кандидатом для поляков, желающих подготовиться к финалу плей-офф. Все деньги, заработанные от организации поединка, будут переданы Украине, сообщает Meczyki.

Официального решения о проведении спарринга пока нет.

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