"Полный стадион всегда оказывает дополнительную помощь футболистам. Это еще раз продемонстрировали наши домашние победы в групповом раунде отбора ЧМ-2022 над Израилем и Данией.

Шотландия – Украина: Петраков в процентах оценил шансы выиграть матч плей-офф квалификации ЧМ-2022

Шотландским болельщикам не нужно напоминать, насколько важен матч плей-офф против Украины. Мы находимся в двух шагах от того, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира впервые за 24 года. И мы хотим, чтобы наши фаны снова поддержали свою команду", – цитирует Кларка Football Scotland .

Поединок между Шотландией и Украиной в полуфинале квалификации на ЧМ-2022 состоится 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с более сильным в паре Уэльс – Австрия.