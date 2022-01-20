"Повний стадіон завжди надає додаткову допомогу футболістам. Це вкотре продемонстрували наші домашні перемоги у груповому раунді відбору ЧС-2022 над Ізраїлем та Данією.

Шотландія – Україна: Петраков у відсотках оцінив шанси виграти матч плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Шотландським уболівальникам не потрібно нагадувати, наскільки важливим є матч плей-офф проти України. Ми перебуваємо за два кроки від того, щоб пробитися у фінальну частину чемпіонату світу вперше за 24 роки. І ми хочемо, щоб наші фани знову підтримали свою команду", – цитує Кларка Football Scotland.

Поєдинок між Шотландією та Україною у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 відбудеться 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

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