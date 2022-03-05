Союз европейских футбольных ассоциаций вроде бы готов пойти навстречу Украине в перенесении полуфинала отбора ЧМ против Шотландии.

Оптимистическим инсайдом поделился легенда, а ныне директор по развитию футбола Шахтера Дарио Срна.

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"Разговаривал с Александером Чеферином. Он стоит за украинский футбол. Понимаю, что сейчас никому не до футбола, но президент УЕФА сказал, что матч Украины против Шотландии перенесут на июнь", – заявил Срна в комментарии Денисов Time.

Напомним, этот поединок должен был состояться 24 марта на Хэмпден Парк, а финал отбора – 28-го против победителя пары Уэльс – Австрия. Очевидно, подготовка сборной Украины уничтожена из-за подлой войны со стороны России.

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