Оптимістичним інсайдом поділився легенда, а нині директор з розвитку футболу Шахтаря Даріо Срна.

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"Розмовляв з Александером Чеферіном. Він стоїть за український футбол. Розумію, що зараз нікому не до футболу, але президент УЄФА сказав, що матч України проти Шотландії перенесуть на червень", – заявив Срна у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, цей поєдинок повинен був відбутися 24 березня на Хемпден Парк, а фінал відбору – 28-го проти переможця пари Уельс – Австрія. Вочевидь, підготовка збірної України знищена через підлу війну з боку Росії.

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