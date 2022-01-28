Как известно, накануне Динамо завершило первый сбор в Испании и вернулось в Киев. Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных, после которых, в воскресенье утром, 30 января, первая команда снова соберется на клубной базе и проведет тренировку.

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По информации Meta Ratings, защитники Александр Караваев и Илья Забарный, а также нападающий Илья Шкурин, пропустившие первый сбор из-за коронавируса, уже восстановились и будут готовы отправиться с командой на второй сбор в Турцию. Также к команде должны присоединиться восстанавливающийся после травмы защитник Денис Попов и форвард Эрик Рамирес, который ездил в национальную сборную Венесуэлы.

Напомним, вылет запланирован на утро понедельника, 31 января. Продлится второй этап подготовки до 10 февраля.

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