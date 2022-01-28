Як відомо, напередодні Динамо завершило перший збір в Іспанії і повернулось до Києва. Тренерський штаб надав футболістам два вихідних, після яких, у неділю вранці, 30 січня, перша команда знову збереться на клубній базі і проведе тренування.

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За інформацією Meta Ratings, захисники Олександр Караваєв та Ілля Забарний, а також нападник Ілля Шкурін, які пропустили перший збір через коронавірус, вже відновилися і будуть готові вирушити з командою на другий збір до Туреччини. Також до команди повинні приєднатися захисник Денис Попов, який відновлюється після травми, і форвард Ерік Рамірес, який їздив до національної збірної Венесуели.

Нагадаємо, виліт заплановано на ранок понеділка, 31 січня. Триватиме другий етап підготовки до 10 лютого.

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