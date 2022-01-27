Валерий Исаев, агент нападающего Динамо Ильи Шкурина, не слышал об интересе к своему клиенту из Польши.

"Впервые слышу эту информацию. На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим и примем решение.

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Илья доволен всем в Динамо кроме количества игрового времени. Мы прекрасно понимаем, что для этого не хватает количества забитых мячей, и все зависит только от игрока. У Динамо никаких вопросов к Илье нет.

Сейчас он не поехал на первый сбор из-за того, что заболел коронавирусом, но ждет команду и будет вместе с ней готовиться ко второму кругу чемпионата на следующем сборе. У Динамо прописана опция выкупа. Если у них возникнет желание, они могут выкупить Илью", – сказал Исаев для Meta Ratings.

Шкурину приписывали интерес со стороны польского Ракува. Форвард выступает за Динамо на правах аренды, его контракт принадлежит московскому ЦСКА.

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