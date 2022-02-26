"Как можно говорить о войне в стране и вести какие-то военные действия, говорить о внешнем враге в виде Украины, очень активно пытающейся просто жить своей жизнью? Это, безусловно, расходится с планами русского мира.

Шкурин: Украинцы – вы настоящие казаки, и только вы можете остановить этих упырей

Когда ваша страна до сих пор не отошла от войны, которая закончилась почти 80 лет назад, где никому не дело до собственных граждан, которые отдавали все, что у них было, и даже больше. Где своими гражданами готовы пожертвовать ради своих жестоких и корыстных целей.

Это точно не та ситуация, где можно промолчать, это самая настоящая война, которую Европа не видела из прошлого века, и которую творят, не спросив ответа у вас. Хотелось бы спросить тех белорусов, которые считали, что оно как-то самое, зато тихо, мирное небо над головой и стабильное, а теперь расписание немного поменялось, не правда ли? Живёт Белоруссия. Слава Украине!" – поделился Шкурин в своем Instagram.

Напомним, российская армия начала наступление на земли Украины сразу с нескольких направлений, в том числе и с территории Беларуси.

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