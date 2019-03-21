Шкриняр заинтересовал Реал и Барселону – агент назвал невероятную цену словака

Агент Митат Халис, который ведет дела защитника миланского Интера Милана Шкриняра, рассказал об интересе к словаку со стороны испанских грандов.

"И Реал, и Барселона стремятся приобрести его. Любой клуб летом сможет его подписать, если убедит Интер.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Шкриняр является примером настоящего профессионала. Если говорить о Реале, то они способны завершить эту сделку, но есть еще и агенты, действующие в собственных интересах. Его можно попробовать перехватить Мино Райола. Но у нас с Миланом контракт. Через полгода после перехода из Сампдории Сити предлагал за него 55 млн евро. Поэтому сейчас он стоит ориентировочно 100 млн", – цитирует агента AS.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Милан Шкриняр провел 30 матчей во всех турнирах за Интер.