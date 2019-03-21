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Шкриняр заинтересовал Реал и Барселону – агент назвал невероятную цену словака

22:16 79 Читати українською
Шкриняр заинтересовал Реал и Барселону – агент назвал невероятную цену словака
Милан Шкриняр / фото из соцсетей

Агент Митат Халис, который ведет дела защитника миланского Интера Милана Шкриняра, рассказал об интересе к словаку со стороны испанских грандов.

"И Реал, и Барселона стремятся приобрести его. Любой клуб летом сможет его подписать, если убедит Интер.

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Шкриняр является примером настоящего профессионала. Если говорить о Реале, то они способны завершить эту сделку, но есть еще и агенты, действующие в собственных интересах. Его можно попробовать перехватить Мино Райола. Но у нас с Миланом контракт. Через полгода после перехода из Сампдории Сити предлагал за него 55 млн евро. Поэтому сейчас он стоит ориентировочно 100 млн", – цитирует агента AS.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Милан Шкриняр провел 30 матчей во всех турнирах за Интер.

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