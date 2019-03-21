Шкріняр зацікавив Реал і Барселону – агент назвав неймовірну ціну словака

Агент Мітат Халіс, який веде справи оборонця міланського Інтера Мілана Шкріняра, розповів про інтерес до словака з боку іспанських грандів.

"І Реал, і Барселона прагнуть придбати його. Будь-який клуб влітку зможе його підписати, якщо переконає Інтер.

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Шкріняр є прикладом справжнього професіонала. Якщо говорити про Реал, то вони здатні завершити цю угоду, але є ще й агенти, які діють у власних інтересах. Його може спробувати перехопити Міно Райола. Але в нас із Міланом контракт. Через півроку після переходу із Сампдорії Сіті пропонував за нього 55 млн євро. Тому зараз він коштує орієнтовно 100 млн", – цитує агента AS.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Мілан Шкріняр провів 30 матчів у всіх турнірах за Інтер.