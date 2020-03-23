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Шкриняр стал лучшим игроком Словакии – легенда Наполи потерял корону впервые за 6 лет

17:58 49 Читати українською
Шкриняр стал лучшим игроком Словакии – легенда Наполи потерял корону впервые за 6 лет
Милан Шкриняр и Марек Гамшик / Фото Futbal - Pravda

Защитник Интера Милан Шкриняр получил признание на родине.

В Словакии выбрали Милана Шкриняра лучшим игроком страны, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

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В борьбе за награду защитник Интера обогнал вратаря Ньюкасла Мартина Дубравку и хавбека Далянь Ифань Марека Гамшика. К слову, именно последний получал это признание 6 лет подряд, выступая за Наполи.

В нынешнем сезоне Серии А Шкриняр провел 24 матча, в которых отметился ассистом.

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