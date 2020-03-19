Интер готов устроить массовую распродажу летом – известен список игроков на выход

Интер уже строит серьезные планы для работы во время летнего трансферного окна.

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Интер имеет не менее четырех кандидатов, у которых есть немалые суммы выкупа. Это Мауро Икарди (ПСЖ, 70 млн евро), Иван Перишич (Бавария, 20 млн), Валентино Лазаро (Ньюкасл, 25 млн) и Жоау Мариу (Локомотив, 18 млн). Полученные средства пойдут на подписание тех исполнителей, которые больше подходят главному тренеру "змей" Антонио Конте.

Напомним, Интер был одним из самых активных клубов Европы в последние два трансферных окна, потратив на новичков более 150 млн евро.

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