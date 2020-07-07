Шищенко возглавил Полесье, – СМИ

Бывший форвард Шахтера и сборной Украины Сергей Шищенко начнет новый сезон в статусе наставника Полесья.

Шищенко стал новым главным тренером житомирского Полесья, утверждает meta-ratings.

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Во время презентации было объявлено, что у команды будет новый спонсор (имя которого неизвестно), а игрокам поднимут зарплаты. Отмечается, что именно новый спонсор настоял на смене тренера.

К слову, Полесье под руководством предыдущего наставника Анатолия Бессмертного заняло второе место в группе А Второй лиги и получило путевку в Первую лигу.

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