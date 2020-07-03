Был соавтором успеха Ярославского – стало известно, кто является окончательным владельцем нового клуба Металл

Вице-президент Динамо Евгений Красников принимает активное участие в создании харьковского Металла.

Конечным бенефициаром нового клуба из Харькова Металл является Евгений Красников, отмечается на портале YouControl.

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В документах указано, что клуб был зарегистрирован еще 10 октября 2019 года. Руководителем указан Александр Ворошилов, а всю сумму залога (250 тысяч гривен) внес как раз Красников. Добавим, что Евгений долгое время работал спортивным директором Металлиста до работы в Динамо.

Отметим, что с нового сезона Металл заявится для участия во Вторую лигу. Уже идет сбор информации о потенциальных новичков, активно формируется детско-юношеская школа, привлекаются тренеры. А возглавит команду бывший защитник Шахтера и Металлиста – 37-летний Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия.

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