toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Был соавтором успеха Ярославского – стало известно, кто является окончательным владельцем нового клуба Металл

3 июля 13:20 - Читати українською
Был соавтором успеха Ярославского – стало известно, кто является окончательным владельцем нового клуба Металл
Евгений Красников в компании Ярославского и Коломойского / Спортивный Харьков

Вице-президент Динамо Евгений Красников принимает активное участие в создании харьковского Металла.

Конечным бенефициаром нового клуба из Харькова Металл является Евгений Красников, отмечается на портале YouControl.

В Харькове создали новый клуб Металл – команду возглавит легенда Шахтера

В документах указано, что клуб был зарегистрирован еще 10 октября 2019 года. Руководителем указан Александр Ворошилов, а всю сумму залога (250 тысяч гривен) внес как раз Красников. Добавим, что Евгений долгое время работал спортивным директором Металлиста до работы в Динамо.

Отметим, что с нового сезона Металл заявится для участия во Вторую лигу. Уже идет сбор информации о потенциальных новичков, активно формируется детско-юношеская школа, привлекаются тренеры. А возглавит команду бывший защитник Шахтера и Металлиста – 37-летний Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия.

Кого з екс-гравців Динамо лупцює дружина? Призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Бавария подтвердила желание Тьяго перейти в другой клуб – хавбека сватают в Ливерпуль
07:30
522
Теги
Евгений Красников Металл
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
41
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук