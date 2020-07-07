Шищенко очолив Полісся, – ЗМІ

Колишній форвард Шахтаря та збірної України Сергій Шищенко розпочне новий сезон у статусі наставника Полісся.

Шищенко став новим головним тренером житомирського Полісся, стверджує meta-ratings.

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Під час презентації було оголошено, що у команди буде новий спонсор (ім'я якого невідоме), а гравцям піднімуть зарплати. Зазначається, що саме новий спонсор наполіг на зміні тренера.

До слова, Полісся під керівництвом попереднього наставника Анатолія Безсмертного посіло друге місце в групі А Другої ліги та здобуло путівку до Першої ліги.

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