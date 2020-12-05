"Я уже не в тех годах, чтобы переживать и волноваться. Настраиваемся на обычную игру. Можно сказать, что более ответственно, ведь это Шахтер. Но не более того. Сыграть нужно очень дисциплинированно. Мы должны быть физически готовы больше перемещаться. Это очень важно.

"Ты что творишь?" – Селезнев признался об эмоциональном споре с Срной на фоне слухов о переходе в Динамо

Стараемся всегда показывать игру, набирая при этом очки. Не всегда это получается, но в матче против Шахтера, я думаю, очки будут стоять во главе. Мы понимаем, что в матче против "горняков" нам нужно будет больше защищаться, больше выбегать в контратаки", – приводит слова Шиндера телеканал Футбол.

Отметим, Минай будет противостоять Шахтеру уже сегодня, 5 декабря, начало встречи в 17:00. Подопечные Кобина имеют в активе 9 очков после 10 сыгранных туров и занимают 11 место.

"Блохін надягнув рукавички і став у ворота": Володимир Кличко – про футбол, доньку Суркіса і клуби, за які вболіває