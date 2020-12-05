"Я вже не в тих роках, щоб переживати і хвилюватися. Налаштовуємося на звичайну гру. Можна сказати, що більш відповідально, адже це Шахтар. Але не більше того. Зіграти потрібно дуже дисципліновано. Ми повинні бути фізично готові більше переміщатися. Це дуже важливо.

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Намагаємося завжди показувати гру, набираючи при цьому очки. Не завжди це виходить, але в матчі проти Шахтаря, я думаю, очки стоятимуть на першому місці. Ми розуміємо, що в матчі проти "гірників" нам потрібно буде більше захищатися, більше вибігати в контратаки", – наводить слова Шиндера телеканал Футбол.

Зазначимо, Минай протистоятиме Шахтарю вже сьогодні, 5 грудня, початок зустрічі о 17:00. Підопічні Кобіна мають в активі 9 очок після 10 зіграних турів та посідають 11 місце.

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