Форвард Миная Антон Шиндер убежден, что команда будет иметь достаточно мотивации на матч 17 тура УПЛ против Динамо.

"В дополнительном стимулировании ничего плохого не вижу, это не запрещено. Впрочем, Mинай и так настроен решительно, учитывая наше турнирное положение, когда каждое добытое очко на вес золота.

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Конечно, досадно, что из-за карантинных предостережений поединок перенесен в Киев. В Ужгороде у нас при поддержке болельщиков было бы больше шансов добиться положительного результата", – заявил Шиндер в комментарии Meta-ratings.

Отметим, что противостояние Миная и Динамо состоится 7 марта, начало встречи в 14:00.

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