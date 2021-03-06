Шиндер не видит ничего плохого в дополнительном "стимулировании" на Динамо
Форвард Миная Антон Шиндер убежден, что команда будет иметь достаточно мотивации на матч 17 тура УПЛ против Динамо.
"В дополнительном стимулировании ничего плохого не вижу, это не запрещено. Впрочем, Mинай и так настроен решительно, учитывая наше турнирное положение, когда каждое добытое очко на вес золота.
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Конечно, досадно, что из-за карантинных предостережений поединок перенесен в Киев. В Ужгороде у нас при поддержке болельщиков было бы больше шансов добиться положительного результата", – заявил Шиндер в комментарии Meta-ratings.
Отметим, что противостояние Миная и Динамо состоится 7 марта, начало встречи в 14:00.
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