"У додатковому стимулюванні нічого поганого не бачу, це ж не заборонено. Втім, Mинай і так налаштований рішуче, враховуючи наше турнірне становище, коли кожне здобуте очко на вагу золота.

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Звичайно, прикро, що через карантинні застереження поєдинок перенесено до Києва. В Ужгороді у нас за підтримки уболівальників було б більше шансів досягнути позитивний результат", – заявив Шиндер в коментарі Meta-ratings.

Зазначимо, що протистояння Миная та Динамо відбудеться 7 березня, початок зустрічі о 14:00.

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