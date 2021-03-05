Десна после ничьей с Динамо (1:1) получила от Шахтера неплохое финансовое вознаграждение.

Чемпионы Украины "отблагодарили" черниговцев 150 тысячами долларов, сообщили в эфире шоу ТаТоТаке.

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Десна уже 3 месяца не может отдать зарплату игрокам, однако не вся сумма "подарка" Шахтера была направлена на уплату долгов. Часть денег досталась команде, а часть будет потрачена на развитие клуба.

Добавим, что Шахтер проиграл Заре и не смог воспользоваться осечкой Динамо. После 16 туров киевляне опережают "горняков" на четыре очка.

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